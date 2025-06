Corinthians adota cautela com Garro e acelera retorno de Yuri Alberto: 'Antes do esperado'

Em meio ao período sem jogos por conta do Mundial de Clubes, o Corinthians aproveita o intervalo no calendário para recuperar fisicamente jogadores importantes e implementar de forma mais estruturada o trabalho da comissão técnica de Dorival Júnior. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, os preparadores físicos Celso Rezende e Reverson Pimentel detalharam o momento do elenco e o planejamento para o segundo semestre, com atenção especial a dois nomes: Rodrigo Garro e Yuri Alberto.

Garro ainda não conseguiu ter sequência na temporada devido a dores no joelho. Segundo Reverson, o meia argentino exige um controle minucioso da carga de treinos e da recuperação após os jogos. "Garro precisa ter um acompanhamento individual sempre. A gente controla, dosa a carga, dá força à musculatura para deixá-lo sem dor. Ele está treinando bem, fez treino com intensidade e está participando de todos os trabalhos", afirmou. "Ele vai precisar de cuidados principalmente na recuperação e na sequência de jogos para ser o Garro que foi em 2024."

Garro soma 13 partidas com a camisa alvinegra na atual temporada, com um gol marcado. Após idas e vindas por conta das dores, seu retorno recente é visto como promissor, mas ainda cercado de atenção por parte da comissão técnica. A expectativa é que ele esteja à disposição com mais constância após a parada, mas sem pressa por parte da fisiologia.

Já Yuri Alberto vive uma recuperação considerada acima das expectativas. Ele sofreu uma fratura na vértebra L1 e, inicialmente, havia incerteza até sobre seu aproveitamento no restante da temporada. Agora, segundo Reverson Pimentel, a previsão é otimista: "A gente conseguiu de 30% a 40% diminuir o tempo de afastamento do atleta. O Yuri é um atleta que se cuida, foi uma surpresa estar em campo. Ainda não temos data de retorno, mas posso garantir que vai ser antes do esperado."

O retorno de Yuri está sendo projetado para o dia 13 de julho, no duelo com o Red Bull Bragantino, válido pelo Campeonato Brasileiro. Celso Rezende, por sua vez, reforçou que o clube trabalha para que o camisa 9 esteja 100% apto para o clássico com o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 30. "Faremos todo o esforço para o jogador ver o Yuri num jogo tão importante quanto o Dérbi."

A pausa na temporada também é vista como oportunidade de consolidação do trabalho de Dorival Júnior, que chegou ao clube com a temporada em andamento, após a saída de Ramón Díaz. "Eles tiveram que ter criatividade e sabedoria para nessa troca não haver lesões. A mudança de trabalho está sendo agora, com mudança de intensidade. É um momento de adaptação da comissão técnica", avaliou Reverson.