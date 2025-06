Conversas não avançam, e Ruan deixa o São Paulo para retornar ao Sassuolo

Nesta segunda-feira, o zagueiro Ruan, emprestado pelo Sassuolo, retornará ao time da Itália. Isso porque o São Paulo não conseguiu a renovação com o atleta, que se recupera de uma lesão no joelho.

O São Paulo tinha planos para manter Ruan no elenco e tratar a lesão do jogador, embora seu empréstimo acabasse no fim deste mês. O Sassuolo, dono de seus direitos econômicos, conversava com a diretoria tricolor sobre a possibilidade de ampliar a cessão do zagueiro por mais um ano. No entanto, as conversas entre os clubes não avançaram.

Com a indecisão de permanência ou saída do zagueiro, o atleta não se reapresentou junto ao restante do elenco nesta segunda-feira (30).

Ruan chegou ao São Paulo em agosto de 2024. Desde então, o atleta entrou em campo em 23 partidas. Na atual temporada, sob o comando do ex-técnico Luis Zubeldía, o defensor disputou 15 duelos.