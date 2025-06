Contrato renovado e jejum de gols marcam o semestre de Talles Magno com a camisa do Corinthians

Terceiro maior artilheiro do Corinthians em 2025 e de contrato renovado até o final do ano, o atacante Talles Magno terminou o primeiro semestre com um jejum de mais de quatro meses sem balançar as redes.

Contratado no último mês de agosto, por empréstimo junto ao New York City, dos Estados Unidos, o jogador teve um bom início de ano pelo Timão. No Campeonato Paulista, Talles Magno disputou 12 jogos, sendo titular em seis oportunidades, marcou cinco gols e deu uma assistência.

O atacante foi o artilheiro da equipe na competição, ao lado de Yuri Alberto.

No entanto, o gol marcado no empate diante da Portuguesa, no dia 15 de fevereiro, em 2 a 2, pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Mercado Livre Arena Pacaembu, foi o último de Talles Magno na temporada.

Desde então, o atacante disputou 23 jogos, sendo titular oito vezes, levando em consideração todas as competições, e deu duas assistências.

Mesmo assim, o desempenho de Talles Magno foi o suficiente para convencer a diretoria do Corinthians, em abril, a renovar seu contrato de empréstimo até o dia 31 de dezembro.

"Estava um pouco aflito com essa situação, e agora, graças a Deus, vou poder ficar no Corinthians. Era uma vontade minha. Que esta renovação seja de muito orgulho para mim e para minha família. Que nós possamos desfrutar muito disto e eu possa seguir ajudando o Corinthians por muito e muito tempo. Quero poder fazer a diferença no que precisar, seja com gols, assistências ou dribles", comemorou Talles Magno em entrevista à Corinthians TV.

Ao todo, o atacante disputou 32 jogos na temporada, marcou cinco gols e deu quatro assistências. Apenas Yuri Alberto (13) e Memphis Depay (seis) anotaram mais tentos que Talles Magno com a camisa do Corinthians em 2025.