Como você avalia o primeiro semestre de Talles Magno com a camisa do Corinthians? Vote!

Talles Magno viveu um primeiro semestre de 2025 de altos e baixos com a camisa do Corinthians. O atacante de 23 anos teve seu contrato de empréstimo renovado até o final do ano, mas passa por um jejum de mais de quatro meses sem marcar.

O jogador começou bem a temporada, sendo o artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista, com cinco gols marcados, ao lado de Yuri Alberto. Na competição, Talles Magno disputou 12 jogos, sendo titular em seis, e ainda deu uma assistência.

No entanto, o atacante não balança as redes desde o dia 15 de fevereiro, no empate em 2 a 2 contra a Portuguesa, pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Arena Mercado Livre Pacaembu.

Desde então, Talles Magno entrou em campo 23 vezes, sendo titular em oito oportunidades, levando em consideração todas as competições, e deu duas assistências.

Ainda assim, o jogador é o terceiro maior artilheiro do Timão na temporada, atrás apenas de Yuri Alberto (13) e Memphis Depay (seis). Ao todo, Talles Magno tem cinco gols e quatro assistências em 32 jogos disputados.

No último mês de abril, o Corinthians anunciou a renovação do contrato de empréstimo do jogador até o dia 31 de dezembro de 2025.