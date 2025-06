Chelsea mantém conversas com prefeitura de Londres para construção de novo estádio, diz site

Um dos principais clubes da Inglaterra, o Chelsea pode ter uma casa nova nos próximos anos. A equipe estaria mantendo conversas com a prefeitura de Londres para a construção - ou uma reforma - de um novo estádio no lugar de Stamford Bridge, onde o clube inglês manda seus jogos desde o início do século XX.

De acordo com o jornal The Telegraph, as conversas teriam começado quando o próprio prefeito de Londres, Sadiq Khan, incentivou a diretoria do Chelsea a montar um plano para a construção da nova casa, ou, a reforma da capacidade do Stamford Bridge.

O "chamado" do prefeito da capital da Inglaterra aconteceu em abril e rapidamente teria sido recebido por Todd Boehly, presidente do Chelsea. Entretanto, o mandatário do clube possuiria divergências com os coproprietários Behdad Eghbali e José Feliciano sobre a realização de um novo estádio.

"Temos que pensar no longo prazo sobre o que estamos tentando realizar. Temos uma grande oportunidade de desenvolvimento de um novo estádio que precisamos explorar, e acho que será aí que nos alinharemos ou, no final das contas, decidiremos seguir um caminho diferente", disse Boehly em entrevista ao canal Bloomberg.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chelsea FC (@chelseafc)

Adversário do Palmeiras

Enquanto o debate sobre o novo estádio esquenta nos bastidores, o Chelsea foca na Copa do Mundo de Clubes. Na próxima sexta-feira, às 22h (de Brasília), os ingleses encaram o Palmeiras, na Filadélfia, pelas quartas de final da competição.