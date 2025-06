Cano faz mais gols que Lautaro e ganhou coro pela vaga do 'rival' na Copa

Do UOL, em São Paulo

Artilheiro do Fluminense, Germán Cano encontra, hoje, contra a Inter de Milão, um rival com o qual já foi comparado e recebeu até coro para substituir na seleção argentina: Lautaro Martínez.

Números são melhores

Germán Cano tem números melhores que Lautaro. O atacante do Fluminense tem 315 gols em 516 jogos por clubes ao longo da carreira. Lautaro foi às redes 180 vezes em 397 jogos pelos times que passou. Vale lembrar que o jogador do Flu nunca jogou na Europa.

A idade é um fator, mas Cano tem média melhor. O camisa 14 do Fluminense tem 37 anos e é 10 anos mais velho que o adversário. Mas, comparando a média de gols de cada um deles, Germán leva vantagem: 0,48 gol por jogo contra 0,45 de Lautaro Martínez.

Os números levam em conta apenas o desempenho por clubes. Lautaro, diferentemente de Cano, tem jogos pela seleção argentina principal.

Coro por mudança em 2022

Cano viveu temporada mágica em 2022: foram 44 gols em 70 jogos. Com a proximidade da Copa do Mundo daquele ano, torcedores — não só do Fluminense — começaram a pedir uma convocação para a seleção argentina.

Cano não foi à Copa, mas virou assunto por causa de Lautaro. O atacante da Inter de Milão não teve um bom Mundial apesar do título e sofreu com críticas pelos vários gols perdidos durante a competição. Pedidos por Germán viralizaram nas redes sociais.

Germán Cano esteve na final da Copa do Mundo no título da Argentina Imagem: Foto: Reprodução/Instagram

O artilheiro do Fluminense até foi para o Qatar... Mas como torcedor. Cano acompanhou o terceiro título da Argentina em Copas direto das arquibancadas e não entrou na onda das brincadeiras e pedidos.

O técnico Scaloni sacou Lautaro Martínez do time e promoveu a entrada de Julián Álvarez. O resultado foi positivo: o jogador terminou a Copa do Mundo com quatro gols marcados.

Lautaro deu volta por cima

Cano encontra Lautaro Martínez com o rival em um outro momento. O atacante da Inter de Milão se tornou um dos líderes do time italiano e vive grande fase: foram 24 gols em 52 jogos nesta temporada.

Lautaro Martínez, da Argentina, comemora após marcar contra a Colômbia na final da Copa América Imagem: Buda Mendes/Getty

Lautaro se "redimiu" na Argentina. Criticado pela Copa do Mundo de 2022, ele deu a volta por cima no ano passado e fez o gol do título da seleção na Copa América, contra a Colômbia.

Lautaro e Cano se encontram, hoje, a partir das 16h (de Brasília). Fluminense e Inter de Milão se enfrentam no Bank of America Stadium, em Charlotte, pelas oitavas de final do Mundia de Clubes.