Caçador de ex-campeões? Jake Paul domina Julio Cesar Chavez e vence no boxe

Ainda que parcialmente ofuscado pelo UFC 317, realizado no mesmo dia, Jake Paul também brilhou na noite do último sábado (28). Diante do mexicano Julio Cesar Chavez Jr, o youtuber que virou lutador adicionou mais uma vitória para o seu currículo no boxe, a segunda seguida sobre um ex-campeão mundial, depois de superar Mike Tyson em novembro do ano passado.

A nova conquista do astro da internet na nobre arte veio através da decisão unânime dos juízes, após o término dos dez rounds previstos para o combate, disputado em Anaheim, na Califórnia (EUA). Naturalmente maior fisicamente do que seu oponente, Jake Paul usou e abusou dos jabs e uppercuts para dominar as ações na média para longa distância contra o veterano lutador mexicano de 39 anos, que só ameaçou a vitória do youtuber nos dois rounds finais, quando, precisando de um nocaute, foi para cima e conectou bons golpes.

"Foi (uma performance) impecável. Acho que só fui atingido 10 vezes. Realmente, ele só sobreviveu. Eu acho que me saí muito bem. Fazer 10 rounds com um ex-campeão mundial que nunca foi nocauteado. Ele está lá (no mesmo nível) com Canelo (Alvarez), todos esses caras, e eu o envergonhei assim. Trabalho fácil", declarou Jake após a luta, de acordo com a transcrição do site 'MMA Fighting'.

Caçador de ex-campeões

Ainda que seja criticado por enfrentar pugilistas já longe do auge técnico e físico, Jake Paul tem construído um cartel repleto de vitórias sobre grandes nomes dos esportes de combate. Agora com um currículo de 12 vitórias e apenas uma derrota no boxe profissional, o youtuber soma triunfos sobre Mike Tyson, Anderson Silva, Nate Diaz, Tyron Woodley e Ben Askren, todos com títulos conquistados na nobre arte ou MMA.

Holly Holm

Quem também entrou em ação no evento promovido no último sábado na Califórnia foi Holly Holm. Em seu retorno ao boxe após mais de uma década, a ex-campeã peso-galo (61 kg) do UFC dominou a então invicta Yolanda Vega e deixou o ringue com uma vitória por decisão unânime dos juízes, com um triplo 100-90 nas papeletas de pontuação.