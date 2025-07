Botafogo-SP bate Cuiabá, impede rival de entrar no G-4 e deixa zona de rebaixamento da Série B

O Botafogo-SP não teve vida fácil, mas conseguiu embalar a segunda vitória seguida para sair da zona de rebaixamento da Série B. Na noite desta segunda-feira, no duelo que fechou a 14ª rodada, visitou e venceu o Cuiabá, pelo placar de 1 a 0, na Arena Pantanal. Após um jogo bastante equilibrado, Carrilo saiu do banco de reservas e deu a vitória ao time paulista no segundo tempo, depois de ver o adversário desperdiçar um pênalti.

Com o resultado, o Botafogo-SP foi aos 16 pontos e empurrou o Volta Redonda, com 14, para a zona de rebaixamento. Já o Cuiabá perdeu a chance de entrar de vez na briga pelo G-4. Depois de conhecer a sua terceira derrota seguida, é sétimo colocado, com 21 pontos. O Avaí abre a zona de acesso com 23.

A partida começou bastante estudada, com as duas equipes buscando espaços para chegar com perigo ao gol adversário, mas sofrendo com a forte marcação adversária. Nas oportunidades que teve, o Cuiabá levou perigo. Aos 11 minutos, Mateusinho cruzou na área, mas Alisson Safira não conseguiu cabecear bem a bola. Na segunda tentativa, Max alçou a bola na área e desta vez o atacante não conseguiu completar.

Do outro lado, o Botafogo-SP foi bem defensivamente e tentou se arriscar em contra-ataques, quando teve espaço. Mas, o clima esquentou no último lance da primeira etapa. Alexandre Jesus reclamou com a arbitragem sobre um suposto caso de racismo, mas logo a confusão foi controlada e o duelo foi para o intervalo zerado.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado e, aos 12 minutos, o Cuiabá teve a chance de pular na frente do placar, quando Alisson Safira foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Dérik Lacerda foi para a cobrança, mas acabou parando em grande defesa do goleiro Victor Souza, que foi buscar no canto esquerdo.

A defesa deu ânimo ao Botafogo-SP que depois de algumas tentativas, enfim conseguiu balançar as redes. Aos 27 minutos, Jonathan Cafú encontrou Jefferson Nem, pela direita, que bateu firme. No primeiro momento, Mateus Pasinato fez a defesa, mas deu a bola nos pés de Carrilo, que só teve o trabalho de completar para o gol. A partir daí, o time paulista apenas controlou a importante vitória até o apito final.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana para a disputa da 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Cuiabá visita o Remo, no estádio Mangueirão, em Belém, às 16h. Já no domingo, o Botafogo-SP recebe o Novorizontino para um duelo paulista, na Arena Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 1 BOTAFOGO-SP

CUIABÁ - Mateus Pasinato; Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Marcelo Henrique; Denilson, Lucas Mineiro (David), Calebe (Juan Christian) e Max (Ruan Oliveira); Derik Lacerda (Gabriel Mineiro) e Allison Safira. Técnico: Guto Ferreira.

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Jeferson, Ericson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso (Jean Victor); Gabriel Bispo, Sabit (Marquinho) e Leandro Maciel; Jonathan Cafu (Rafael Milhorim), Robinho (Jefferson Nem) e Alexandre Jesus (Carrillo). Técnico: Allan Aal.

GOL - Carrillo, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Alan Empereur (Cuiabá).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA - R$ 17.529,00.

PÚBLICO - 1.237 total.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).