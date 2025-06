Botafogo demite técnico Renato Paiva após eliminação no Mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo anunciou a demissão do técnico Renato Paiva. A decisão foi comunicada ao técnico na noite deste domingo.

A saída do português acontece após a eliminação alvinegra no Mundial de Clubes. O time caiu diante do Palmeiras, nas oitavas de final, por 1 a 0, na prorrogação.

Ele esteve à frente do Botafogo em 23 jogos, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas.

Paiva foi anunciado por John Textor em 27 de fevereiro, após o time iniciar a temporada com interino.

O português foi a aposta para o período a partir do Brasileirão, já que o dono da SAF considerava que a temporada, na verdade, começaria com os torneios nacionais e continentais.

O Botafogo está em oitavo no Brasileirão e só se classificou às oitavas da Libertadores na última rodada da fase de grupos, como segundo da chave.

No Mundial de Clubes, Paiva conseguiu conduzir um Botafogo que até venceu o PSG na fase de grupos, em um resultado considerado histórico. Mas a demissão vem depois da queda para um time do mesmo país no início do mata-mata.

A nota oficial do Botafogo

"O Botafogo informa que Renato Paiva não é mais o técnico da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na noite deste domingo (29). O Clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses - com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, na Copa do Mundo de Clubes, e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil.

John Textor e a diretoria do Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo técnico para o desafio de continuar no caminho dos títulos, lutando pelos bicampeonatos da Libertadores e do Brasileiro e pelo inédito título da Copa do Brasil".