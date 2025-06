Botafogo demite técnico Renato Paiva após eliminação na Copa do Mundo de Clubes

(Reuters) - O Botafogo demitiu o técnico Renato Paiva após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, informou o clube brasileiro, apesar de sua equipe ter vencido o Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões, no início da competição.

A equipe de Paiva foi eliminada nas oitavas de final com uma derrota por 1 x 0 na prorrogação para o Palmeiras, e o técnico pagou o preço depois de apenas quatro meses no comando.

O Botafogo ganhou destaque na Copa de Clubes ao vencer o PSG por 1 x 0 na fase de grupos, depois de ter derrotado o Seattle Sounders, e avançou como segundo colocado do Grupo B, apesar da derrota por 1 x 0 para o Atlético de Madri.

"O clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses -- com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, na Copa do Mundo de Clubes, e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil", disse o clube nas redes sociais.

(Reportagem de Trevor Stynes)