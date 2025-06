Sem técnico e artilheiro, Botafogo terá 15 dias para arrumar a casa

Do UOL, em São Paulo

O Botafogo terá pouco tempo para se reerguer após a queda nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Sem um técnico e o atacante Igor Jesus, o time carioca terá 15 dias até a reestreia no Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O clube anunciou a demissão de Renato Paiva e inicia a segunda saga por um técnico na temporada. O português foi desligado do clube ainda nos Estados Unidos, um dia após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras.

O Alvinegro também se despede de Igor Jesus, artilheiro do time no ano e autor do gol histórico contra o PSG. O atacante — que tem nove gols na temporada — foi vendido para o Nottingham Forest (ING).

O time volta ao Brasil amanhã e tenta organizar a casa até a reestreia no Brasileirão, dia 15, contra o Vitória. O Alvinegro pode voltar a campo mais cedo, já que tem dois jogos pelo torneio nacional com datas ainda indefinidas, contra Mirassol e Vasco.

Uma das missões do Botafogo será encaixar os reforços contratados na janela especial para o Mundial, como o atacante Arthur Cabral. Além dele, o Glorioso trouxe nomes como Álvaro Montoro (meia), Kaio Pantaleão (zagueiro) e Joaquín Correa (atacante).

Para completar, o time terá dois mata-matas pela frente: contra o Red Bul Bragantino, pelas oitavas da Copa do Brasil, nos dias 29 de julho e 6 de agosto, e contra a LDU, pelas oitavas da Libertadores, em 14 e 21 de agosto.

O Alvinegro é o oitavo colocado do Brasileirão, com 18 pontos em 11 partidas. São cinco vitórias, três empares e três derrotas.