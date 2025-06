Borussia Dortmund x Monterrey: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Mundial

As oitavas de final do Super Mundial de Clubes terminam nesta terça-feira. O Borussia Dortmund-ALE duela contra o Monterrey-MEX, às 22h (de Brasília), no Mercedes Benz Stadium, em Atlanta.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Sportv e Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton e Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson, Adeyemi e Jobe Bellingham; Guirassy



Técnico: Niko Kovac

Monterrey: Andrada; Ricardo Chávez, Medina, Sergio Ramos e Arteaga; Deossa, Jorge Rodriguez, Óliver Torres e Corona; Berterame e Alvarado



Técnico: Domenec Torrent

ARBITRAGEM



Facundo Tello-ARG será o árbitro do confronto, já Juan Pablo Belatti-ARG e Gabriel Chade-ARG estarão presentes como auxiliares na partida. O VAR não foi divulgado.