Bia Haddad vence eslovaca e avança à segunda rodada em Wimbledon

A brasileira Bia Haddad Maia está na segunda rodada da chave simples feminina no Torneio de Wimbledon, na Inglaterra. Nesta segunda-feira, a paulista venceu a eslovaca Rebecca Sramkova, número 31 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/4. O jogo aconteceu na quadra 10 do Grand Slam.

Bia enfrentou uma adversária muito dura na estreia do torneio britânico. No primeiro set, a brasileira foi testada ao limite, mas conseguiu fechar no tie-break por 9 a 7.

Depois, no segundo set, saiu atrás, mas se recuperou e assumiu o controle do jogo. Com um pouco mais de tranquilidade, Bia fechou contra Sramkova por 6 a 4, com direito a quatro games seguidos da paulista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ASICS Tennis (@asicstennis)

Nas duplas

Na próxima rodada, Bia Haddad Maia espera a vencedora do duelo entre a britânica Harriet Dart e a húngara Dalma Galfi. As tenistas jogam ainda nesta segunda-feira. O duelo pela segunda rodada está marcado para esta quarta-feira, às 7h (de Brasília).

Ainda em Wimbledon, Bia Haddad Maia também está chave de duplas com a alemã Laura Siegemund. Elas enfrentam as americanas Hailey Baptiste e Catherine McNally nesta quarta.