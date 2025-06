Bia Haddad salva set points e vence estreia dura em Wimbledon

Beatriz Haddad Maia esteve atrás no placar nas duas parciais e salvou set points de forma dramática antes de anotar uma importante vitória na primeira rodada do torneio de Wimbledon. A brasileira, atual #20 do mundo, fez 7/6(7) e 6/4 em cima da eslovaca Rebecca Sramkova (#34), que vinha de bons resultados na temporada de grama - como uma semifinal no WTA de Nottingham.

É o terceiro ano seguido que Bia vence sua estreia em Wimbledon - sequência que a paulista de 29 anos não tem nem em Roland Garros nem no Australian Open. Ela também será favorita na segunda rodada, quando vai enfrentar a vencedora do jogo entre a convidada britânica Harriet Dart (#152) e a húngara Dalma Galfi (#110).

Como aconteceu

Bia começou melhor a partida, conquistando uma chance de quebra logo no terceiro game, mas Sramkova se salvou com uma esquerda indefensável na cruzada. Alguns games depois, contudo, a brasileira cometeu seguidos erros. Após um backhand para fora e um forehand na rede, Bia foi quebrada, o que deixou Sramkova à frente por 3/2. A eslovaca salvou outro break point no sexto game antes de fazer 4/2.

Bia finalmente aproveitou um break point no oitavo game, quando uma ótima devolução funda forçou um erro da eslovaca. O placar ficou em 4/4 e não houve mais quebras até o tie-break. No game de desempate, Sramkova saiu na frente, conquistando um mini-break com uma paralela de esquerda. Bia devolveu a mini-quebra, mas foi a eslovaca que conseguiu o primeiro set point.

Dois set points salvos

Com 5/6, a brasileira quase cometeu uma dupla falta - por duas vezes, seu segundo saque tocou na fita e caiu dentro da área de saque - mas se salvou quando Sramkova errou uma devolução. Bia salvou um segundo set point com um forehand vencedor e foi recompensada quando a oponente fez uma dupla falta, o que lhe deu um set point no saque. Depois de mais um let no segundo serviço, a paulista fechou o set quando Sramkova errou uma direita: 7/6(7) .

A segunda parcial começou com a eslovaca voltando a quebrar a brasileira, que até salvou um break point, mas errou dois forehands seguidos. Sramkova também cometeu erros no game seguinte, e Bia devolveu a quebra com outra bela devolução. Foi com outro ótimo retorno que a brasileira tomou a frente do placar, anotando outra quebra no quinto game. Pouco depois, ela já liderava por 4/2, e Sramkova não conseguiu mais se recuperar.