Bayern de Munique se despede de Leroy Sané, reforço do Galatasaray

O Bayern de Munique se despediu de Leroy Sané nesta segunda-feira. O contrato do atacante chegou ao fim e não foi renovado. O alemão irá defender o Galatasaray, da Turquia.

O jogador de 29 anos foi homenageado no hotel em que o clube está concentrado nos Estados Unidos, para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Sané, aliás, participou de três partidas do torneio, inclusive da vitória de 4 a 2 sobre o Flamengo, no último domingo, pelas oitavas de final.

O salário do atacante será de 9 milhões de euros (R$ 57,6 milhões na cotação atual) por temporada, além de bônus por fidelidade líquido de 3 milhões de euros (R$ 19,2 milhões).

Sané chegou ao Bayern de Munique em 2020, após passar pelo Manchester City. No clube bávaro, conquistou quatro títulos do Campeonato Alemão.

Na última temporada, marcou 11 gols na Bundesliga, seu melhor número em cinco anos no Bayern. No total, disputou 223 jogos pelo time de Munique, com 61 tentos marcados e 51 assistências.

Revelado pelo Schalke 04, Sané também tem em seu currículo dois títulos da Premier League pelo Manchester City (2018 e 2019).

Também nesta segunda-feira, o Bayern oficializou a saída de Eric Dier. O zagueiro de 31 anos assinou com o Monaco, da França.