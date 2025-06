Bastante ativo, Dorival comanda trabalho tático de enfrentamento em treino do Corinthians

O Corinthians abriu as portas do CT Dr. Joaquim Grava para a imprensa acompanhar a primeira hora do treino da manhã desta segunda-feira. O técnico Dorival Júnior se mostrou bastante ativo e comandou um trabalho tático de enfrentamento, com um coletivo de 11 contra 11.

Devidamente recuperados de lesão, o volante Raniele, o zagueiro Gustavo Henrique e o meia André Carrillo participaram normalmente das atividades. Por outro lado, Yuri Alberto e Gui Negão seguem o processo de transição física e trabalharam separado.

Os jogadores iniciaram as atividades no CT Dr. Joaquim Grava com um trabalho físico de aquecimento, em que os jogadores ficaram presos a elásticos enquanto cabeceavam e passavam a bola. Na sequência, os atletas formaram a famosa roda de bobinho.

Após os trabalhos iniciais, Dorival reuniu o elenco no centro do gramado e teve uma breve conversa. O treinador dividiu o grupo em dois para um exercício tático de dois contra dois e pediu, especialmente, para os jogadores buscarem o movimento de infiltração. Ele orientou bastante os atletas nesta atividade.

Tal exercício, inclusive, ainda gerou uma cena de preocupação. Na tentativa de um carrinho, Charles caiu no chão e pareceu ter sentido muitas dores. O volante chegou a colocar a mão na lombar e, depois, no pé esquerdo. Após receber o famoso spray nos dois locais, ele voltou aos trabalhos.

Coletiva de imprensa no CT! ?? Hoje, após o treino da manhã, os preparadores físicos Celso Resende e Reverson Pimentel concederão entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava. ? Ao vivo na Corinthians TV ?? https://t.co/fL8YyX5yGz#VaiCorinthians pic.twitter.com/GYYXItSvbE ? Corinthians (@Corinthians) June 30, 2025

Por fim, até o momento em que a imprensa pôde acompanhar, houve ainda um trabalho tático, com um coletivo de 11 contra 11 do time roxo contra o time amarelo. A escalação da primeira equipe foi: Kauê; Léo Mana, Félix Torres, Cacá e Angileri; Raniele, Martínez e Bidon; Talles, Héctor e Romero.

Já o time amarelo teve: Felipe Longo; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu; Charles, Maycon, Garro e Carrillo; Kayke e Memphis. Carrillo, inclusive, caiu bastante pela ponta direita na atividade.

Houve ainda algumas mudanças no time roxo: Hugo entrou lateral esquerda, Tchoca na zaga, Félix Torres atuou como lateral direito e Ryan fez o meio-campo. Já no time amarelo, Palacios chegou a jogar. Atletas da base, Kaue Furquim e Dieguinho atuaram como uma espécie de 'coringa' na atividade tática.

Presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile cumprimentou a imprensa junto de Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube. Os dois acompanharam alguns minutos do treino, mas depois foram embora.

O Corinthians volta aos treinos ainda na tarde desta segunda-feira, também no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco alvinegro terá cerca de 15 dias até o próximo compromisso oficial, período que Dorival pode utilizar para fazer os ajustes que julgar necessários.

O Timão só retorna aos gramados oficialmente no próximo dia 13 de julho, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.