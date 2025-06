Basso aproveita brecha, agrada diretoria e ganha voto de confiança no Santos

Depois de ser bastante criticado pela torcida e ficar sumido, João Basso encerrou o primeiro semestre de 2025 em alta. O zagueiro aproveitou bem uma brecha no elenco e ganhou um voto de confiança da diretoria.

Até meados de maio, o jogador de 28 anos havia jogado apenas cinco compromissos. Ele chegou a ficar 15 partidas seguidas apenas como opção no banco de reservas.

O cenário começou a mudar no dia 22 de maio. Na ocasião, Basso entrou já na reta final do empate de 0 a 0 com o CRB, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil. Foi pouco tempo em campo, mas foram minutos importantes para um atletas que estava tentando ganhar espaço.

Na partida seguinte, contra o Vitória, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro foi o escolhido para substituir o suspenso Zé Ivaldo, já que Gil estava afastado por problemas pessoais. O Peixe venceu por 1 a 0, e Basso não saiu mais da equipe.

O camisa 15 emendou três compromissos consecutivos entre os titulares. Destes jogos, o Alvinegro Praiano venceu dois (Vitória e Fortaleza, ambos fora) e perdeu um (Botafogo, na Vila).

O crescimento de João Basso foi visto com bons olhos pela diretoria. O executivo de futebol Alexandre Mattos tem o desejo de recuperar jogadores em baixa no elenco e vê o defensor com um caso de sucesso já.

"O Basso é um lado positivo. Eu o conhecia pouco, não atuava, mas atuou bem nos últimos três jogos. O Santos poderia ter vencido os três jogos. Ganhar fora é muito difícil e ganhamos duas. Mérito dos atletas e comissão. Recuperando atletas, estamos no caminho", disse o dirigente.

Em 2025, portanto, Basso soma nove partidas, sendo sete entre os titulares. Agora, ele espera seguir crescendo nesta segunda metade do ano.

O próximo compromisso do time está marcado para o dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, em casa, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe está na 15ª colocação do torneio, com 11 pontos, assim como o Internacional, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.