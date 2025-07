Barra-SC vence Joinville e assume liderança do Grupo H da Série D

Nesta segunda-feira, o Barra-SC venceu, em casa, o Joinville por 1 a 0, pela décima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, na Arena Barra Futebol Clube, em Itajaí (SC). Marcelo marcou o único gol da partida.

Com o triunfo, o Barra-SC chegou aos 20 pontos e assumiu a liderança do Grupo H da Série D. O Joinville, por sua vez, caiu para a segunda posição, com 19.

O Barra volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), quando recebe o Azuriz-PR pela 11ª rodada da Série D. Já o Joinville enfrenta, em casa, o Marcílio Dias neste domingo, às 16h, também pela Quarta Divisão.

O jogo

O Barra-SC começou melhor no primeiro tempo. Aos 37 minutos, João Miguel lançou para Bernabé, que foi derrubado dentro da área por Guti. Na cobrança do pênalti, Marcelo deslocou o goleiro Bruno Pianisolla e abriu o placar.

Na etapa complementar, o Joinville tentou reagir, mas não conseguiu criar grandes oportunidades, parando na boa atuação dos zagueiros Jean Pierre e Iran.