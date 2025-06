Autor do segundo gol do Fluminense, Hércules vibra com classificação no Mundial

30/06/2025 18h56 O Fluminense está nas quartas de final do Mundial de Clubes. Os tricolores venceram a Internazionale-ITA nesta segunda-feira por 2 a 0 e garantiram a classificação no torneio. O volante Hércules entrou na etapa final e decretou o triunfo nos acréscimos. Após o jogo, o jogador lembrou a adaptação no clube no começo do ano. "Quando cheguei aqui no Fluminense, as coisas ficaram complicadas. Mas não desisti. Trabalhei muito. É só agradecer aos meus companheiros e comemorar a vitória", disse. Hércules ainda destacou que os jogadores souberam colocar em campo o que foi pedido pelo técnico Renato Gaúcho. "O professor falou que seria um jogo difícil. E foi. Mas soubemos fazer tudo que ele pediu. Mostramos raça e fomos recompensados", declarou. Agora, o Fluminense espera seu adversário nas quartas de final do duelo desta noite entre Manchester City-ING e Al Hilal-ARA. O jogo será na sexta-feira, às 16h (de Brasília), em Orlando.