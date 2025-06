As cinco lições que o Flamengo e Filipe Luís tiram do Mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro

A eliminação foi dolorosa. Sobretudo pelo contexto. Mas o Flamengo deixa o Mundial de Clubes com algumas lições para o restante da temporada — ainda que os enfrentamentos a seguir não passem perto do grau de dificuldade imposto pelo Bayern de Munique.

A chance de enfrentar um europeu desse porte novamente é só se ganhar a Libertadores e for ao Intercontinental, em dezembro. No caso, o PSG, campeão da Champions League.

No Brasileirão, o time atualmente é o líder. Tem a vantagem e a responsabilidade de voltar a campo como tal. Na Libertadores, o mata-mata está a caminho e o adversário é o Internacional.

"Os erros e a desatenção podem provocar os gols. Mas tudo o que a gente absorveu nesses dias vai servir para o nosso futuro. Tenho certeza que o Flamengo sai daqui mais forte", resumiu o lateral-esquerdo Alex Sandro.

1 - Atenção em jogos grandes

Vale para Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. O Flamengo mostrou um nível de tensão elevado e erros fora do comum no jogo contra o Bayern. Ainda que isso tenha sido causado pelo nível de qualidade do adversário, o time precisa tomar cuidado com apagões, como foram os 10 minutos iniciais da partida em Miami.

Filipe Luís evitou atribuir a eliminação ao aspecto psicológico, até elogiou a postura do time, no geral. Mas desde o início já ficou aparente que o Flamengo não estava "normal". Rossi se irritou com bloqueios no escanteio, Pulgar deu mole em passes e no gol contra, Luiz Araújo até estava bem, mas falhou na tomada de decisão antes do quarto gol. Só para citar os lances mais "flagrantes".

Um fundamento certo pode ser uma questão individual, mas a solução passa também por movimentos coletivos.

2 - Precisão quando for (raramente) pressionado

O Flamengo dificilmente será tão pressionado quanto foi diante do Bayern. Mas a imprecisão em setores de perigo já tinha acontecido contra o Chelsea, com o erro de Wesley.

Filipe Luís prefere que o time jogue assim. E elogia os jogadores publicamente por optar pelos passes e não por chutões desesperados. Só que o time tem que ser mais preciso para não ver as boas ideias se tornarem tropeços ou gols adversários que tornem mais difícil a tarefa de vencer.

3 - O lado bom do poder de reação

Uma lição positiva para o time levar adiante é não esmorecer quando as coisas não derem certo inicialmente. Contra o Chelsea e depois de levar 2 a 0 do Bayern, isso ficou muito claro. Ajuda a trazer a torcida e reforçar o ponto de vista de Filipe Luís sobre o comportamento ofensivo da equipe.

Vale tanto para jogos em pontos corridos, mas sobretudo nos confrontos de mata-mata.

4 - Atenção ao adversário mais fraco

O empate com o Los Angeles tinha um contexto muito específico, pelo fato de o Flamengo já ter o primeiro lugar do grupo assegurado, mas o time pode levar de lição o cuidado em jogos aparentemente muito fáceis. Já aconteceu contra o Central Córdoba neste ano.

Por pouco, o Fla também não perdeu para o Los Angeles, depois de uma jogada isolada, com bola longa nas costas da defesa.

5 - A questão física dos craques

O sarrafo no Brasil é mais baixo. Mas o quanto o Flamengo ainda precisa crescer no aspecto físico para atropelar por aqui — sem perder a magia? Essa questão se volta para Arrascaeta, que vive sua melhor temporada desde 2019, e Pedro — centroavante de qualidade inquestionável, mas que tem sido preterido pelo que não consegue entregar fisicamente. No caso do 9, tem o atenuante de se tratar de um ano no qual volta de lesão de ligamento do joelho.

O calendário nacional impõe desafios, como o de ir até o fim de dezembro praticamente sem intervalos.