Arrascaeta valoriza atuação contra o Bayern de Munique: 'Mostramos o que é ser Flamengo'

O meia uruguaio Arrascaeta utilizou as redes sociais para falar sobre a eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa. A equipe carioca perdeu no domingo por 4 a 2 para o Bayern de Munique, em jogo válido pelas oitavas de final do torneio.

O camisa 10 rubro-negro disse que o time de Filipe Luís se despede da competição de "cabeça erguida". Para Arrascaeta, o Flamengo não abriu mão do estilo de jogo mesmo diante de uma das grandes potências do futebol mundial.

"Demos tudo de nós, mostramos quem somos, o que é ser Flamengo. Certo ou errado, sempre unidos. No nosso estilo. É muito gratificante e uma verdadeira honra fazer parte desse grupo", afirmou o meiocampista no Instagram. "Hoje nos despedimos com tristeza, mas de cabeça erguida, pois sabemos que estamos no caminho certo. Obrigado, meu Mengão", continuou.

O Flamengo deixou o Mundial de Clubes com uma campanha de duas vitórias (sobre Espérance, da Tunísia e Chelsea, da Inglaterra), um empate (contra o Los Angeles FC, dos Estados Unidos) e uma derrota (para o Bayern de Munique).

O técnico Filipe Luís seguiu a linha de raciocínio de Arrascaeta e defendeu a postura do Flamengo na partida válida pelas oitavas de final. "Jogando dessa forma, estaremos mais próximos de conseguir o nosso objetivo, que é a vitória. É nossa forma de jogar, não importa o adversário", disse o treinador.