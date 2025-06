Arias exalta força do time e diz que Fluminense mereceu a vitória: 'Fizemos um jogo especial'

Um dos grandes nomes da emblemática vitória de 2 a 0 do Fluminense sobre a Inter de Milão nesta segunda-feira, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o atacante Arias valorizou o trabalho realizado por todo o time. "Fizemos um jogo perfeito".

Para o jogador colombiano, o primeiro passo para conseguir garantir a classificação para as quartas foi dado ainda fora de campo. "A Inter é um time de grande potencial do futebol mundial. Hoje, tínhamos de mostrar a nossa melhor versão em campo. Quando enfrentamos um time da elite como o deles, temos de respeitar, mas também saber afrontar", comentou o atacante que deu a assistência para o centroavante Germán Cano abrir o caminho da vitória.

Visivelmente emocionado, o argentino disse estar orgulhoso por poder colocar o Fluminense nas quartas de final depois de despachar o rival italiano. "Tivemos muita garra e força de vontade. Soubemos reconhecer a grandeza deles, mas mostramos o nosso valor e conseguimos o nosso objetivo".

Jogador que comandou todo o sistema defensivo, o veterano Thiago Silva, de 40 anos, afirmou que o conjunto carioca carioca soube mudar o jogo com o gol no início e não teve vergonha de se defender quando foi preciso para assegurar o triunfo. "Se a gente não se defendesse daquela maneira, não teríamos vencido. Vencer uma equipe do tamanho da Inter de Milão realmente deixa o time mais fortalecido", afirmou o defensor já pensando na próxima fase do Mundial de Clubes.

Garra, dedicação e muita entrega em nome de um objetivo comum que era passar de fase. Esse foi o discurso do lateral-esquerdo Renê. Segundo ele, o Fluminense soube sofrer quando o adversário foi para a pressão e acabou premiado com o segundo gol, que selou de vez a vitória de 2 a 0 sobre os italianos.

"Queria agradecer a Deus pelo livramento, porque foram muitas bolas na nossa área. Mas também temos jogadores de talento lá na frente e cumprimos o nosso objetivo. Agora é comemorar bastante porque na sexta-feira tem mais", disse o jogador.