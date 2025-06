Após perder Mundial, Taremi deixa capital do Irã, mas segue preso no país

Do UOL, em São Paulo (SP)

O atacante Mehdi Taremi conseguiu deixar a capital do Irã, mas segue impedido de sair do país devido ao fechamento do espaço aéreo.

O que aconteceu

Taremi, que deveria estar com o Inter de Milão no Mundial de Clubes nos EUA, não conseguiu embarcar. A aeronaves não decolam do Irã desde o início de junho, após ataques israelenses a instalações militares e nucleares.

Mesmo assim, ele conseguiu sair de Teerã e seguir para sua cidade natal, Bushehr. Fez um trajeto de quase mil quilômetros por estrada até a costa sudoeste do país.

O atacante de 32 anos mantém contato com o Inter de Milão e afirmou estar em segurança. Ele se encontra longe das zonas atingidas pelos bombardeios em seu país.