Ankalaev perde a paciência com Alex Poatan e sugere novo adversário

A paciência de Magomed Ankalaev parece ter chegado ao fim. Campeão dos meio-pesados (93 kg) desde que superou Alex 'Poatan' no UFC 313, o russo voltou a recorrer às redes sociais para cobrar movimentação na divisão e criticar o ex-campeão, que ainda não definiu uma data para retornar ao octógono.

Em postagem feita no X (antigo Twitter), Ankalaev insinuou que o paulista estaria adiando a revanche. Também revelou, com tom de ironia, uma suposta tentativa de marcar a luta durante o Ramadã - período sagrado para os muçulmanos, em que o lutador evita competir.

"Últimas notícias: Alex agora está pedindo para lutar comigo de novo durante o Ramadã. 'Eu preciso de mais tempo'... Deixe eu lutar contra o Carlos (Ulberg), acho que ele é mais perigoso que todos eles", escreveu o detentor do cinturão.

Treta

Desde o revés por decisão unânime no UFC 313, Poatan tem sido alvo de críticas e especulações sobre uma suposta negativa em aceitar a revanche. O brasileiro, por sua vez, afirma que está em processo de recuperação de lesões e planeja retornar entre setembro e novembro.

Diante da indefinição, Ankalaev tem pressionado o UFC para se manter em atividade e, sem uma resposta concreta, sugeriu Carlos Ulberg como possível desafiante. Além disso, vem intensificando as provocações ao ex-adversário nas redes, sinalizando que não pretende esperar indefinidamente por um novo confronto.

Breaking news } Alex now asking he want to fight me during Ramadan again I need more time and the other clown he have to do his homework let me fight Carlos I think he's more dangerous than all of them ?

- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) June 29, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok