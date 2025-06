Allan aproveita chance como titular e acirra disputa no ataque do Palmeiras

A vitória de 1 a 0 do Palmeiras sobre o Botafogo, no último sábado, na Filadélfia, teve uma boa notícia além da classificação às quartas de final do Mundial de Clubes. O jovem meia-atacante Allan aproveitou a chance como titular e acirrou ainda mais a disputa por uma vaga no ataque da equipe.

Cria da Academia, Allan entrou em quase todos os jogos do Verdão no torneio até aqui. Ele só não foi acionado por Abel na vitória de 2 a 0 sobre o Al-Ahly, pela segunda rodada da fase de grupos.

O garoto voltou a receber uma oportunidade diante do Inter Miami, na terceira rodada. Ele ajudou o time paulista a buscar o empate de 2 a 2 com uma bela assistência para Paulinho. A partir daí, ganhou apoio de torcedores para que iniciasse entre os titulares nas oitavas de final, contra o Botafogo.

Abel atendeu o pedido da torcida, e o atleta de 21 anos correspondeu. Ele atuou aberto pelo lado direito do ataque e infernizou a defesa adversária, principalmente Alex Telles. O jovem deixou o campo somente aos 26 minutos da etapa final.

A boa entrada de Allan acirra a concorrência no ataque do Palmeiras. Além dele, Abel também tem para as pontas Estêvão, que tem tido atuações apagadas, Facundo Torres, Felipe Anderson, Luighi e Paulinho, que está no sacrifício por dores na canela direita e não pode atuar por mais de 30 minutos, segundo o treinador.

Destaque nas categorias de base do Verdão, Allan foi promovido à equipe profissional nesta temporada. Ele soma 23 jogos pelo time, com dois gols e duas assistências.

A expectativa é que ele seja mantido entre os titulares para a partida decisiva contra o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial. O embate está agendado para esta sexta-feira, às 22h (de Brasília), na Filadélfia.

O confronto será definido em jogo único. Portanto, cm caso de empate, se estenderá à prorrogação e, se necessário, aos pênaltis.