Alcaraz paralisa estreia em Wimbledon e leva água a torcedor que passa mal

Carlos Alcaraz foi ajudar um torcedor que estava passando mal na arquibancada durante sua estreia em Wimbledon. O tenista espanhol levou garrafa d'água gelada ao espectador que sofreu pela alta temperatura de hoje em Londres, capital inglesa.

O que aconteceu

O momento ocorreu no quinto set da partida contra Fognini, que já ultrapassava a marca de 4h de duração. O atual bicampeão saiu na frente no início e abriu 2 a 1 na terceira parcial, mas viu o italiano forçar o desempate. O espanhol estava com 3 games a 0 no set decisivo quando o torcedor passou mal.

Alcaraz percebeu uma movimentação na arquibancada, pediu para o juiz de cadeira aguardar e levou uma garrafa d'água gelada após falar com os fãs. O tenista número 2 do mundo foi muito aplaudido pela atitude solícita e permaneceu próximo, enquanto seguranças e pessoas da organização chegavam para acudir o torcedor em questão.

A partida foi paralisada por mais de 15 minutos enquanto o atendimento era realizado, mas foi retomada. Pouco depois, Alcaraz confirmou o favoritismo e venceu o último set por 5 a 1.

Londres enfrenta um de seus dias mais quentes, com alerta e temperatura batendo 33º C, de acordo com a BBC. É esperado que a cidade inglesa fique perto de igualar recordes de calor.