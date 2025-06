'Escalada' do Palmeiras no Mundial fica ainda maior com zaga quase inédita

Abel Ferreira costuma comparar a busca por um título a escalar uma montanha e ganhou um obstáculo a mais na "escalada" pela taça da Copa do Mundo de Clubes. Contra o Chelsea, na sexta-feira, o português precisará remodelar sua linha defensiva e deve ter uma dupla de zaga quase inédita.

O que aconteceu

O Palmeiras não terá Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez contra o Chelsea. O primeiro se recupera de uma lesão muscular, enquanto os outros dois cumprirão suspensão. O capitão paraguaio foi expulso contra o Botafogo, enquanto o lateral uruguaio recebeu o segundo amarelo no torneio.

O trio foi titular durante toda a fase de grupos do Mundial e está entre os jogadores com mais minutos no ano. Piquerez é o quarto do time com maior minutagem (2.327 min); Gómez é o sexto (2.327 min) e Murilo, o sétimo (1.929 min).

Bruno Fuchs assumiu posto de Murilo contra o Porto, e Abel tem "elenco reduzido" para vagas de Gómez e Piquerez. Micael, Naves e Benedetti são as opções para a zaga, enquanto Vanderlan é a única opção para a lateral-esquerda.

Micael deve ser o escolhido de Abel para a vaga de Gómez. O zagueiro entrou em campo contra o Botafogo, na prorrogação, e é o defensor com mais partidas — e experiência — entre os candidatos. Benedetti foi titular pela última vez contra o Bahia, em abril, e também atua pelo sub-20. Já Naves não inicia uma partida desde fevereiro.

Mudanças forçadas acontecem justo no embate mais complicado do Palmeiras no Mundial até o momento. Segundo o supercomputador da Opta, o time inglês está no top-6 de times com mais chance de título. O Chelsea foi o quarto colocado do Inglês e ainda levantou a Conference League.

Quase uma estreia

A dupla Micael e Bruno Fuchs tem apenas dois jogos como titulares no ano: a goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal pela Libertadores e a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro pelo Brasileirão.

Fuchs, porém, esteve em quase metade dos jogos do Palmeiras no ano. O camisa 3 disputou 19 das 39 partidas de 2025. Foram 16 vitórias, dois empates, uma derrota e seis gols sofridos.

Já Micael foi a campo 13 vezes nesta temporada, com 9 triunfos, dois empates, duas derrotas e sete gols sofridos.

Tanto Micael quanto Fuchs chegaram ao Palmeiras nesta temporada. O primeiro foi comprado pelo clube paulista, enquanto Fuchs veio por empréstimo junto ao Atlético-MG.

Vanderlan está invicto

O lateral disputou 19 jogos neste ano e tem como pior resultado dois empates, contra Noroeste e Red Bull Bragantino, ainda pela primeira fase do Paulistão.

O camisa 6 foi titular em 13 destes compromissos e ainda tem duas assistências na temporada, ambas também pelo Estadual.

Vanderlan já estreou neste Mundial, na vitória contra o Al Ahly pela fase de grupos. Ele entrou no segundo tempo e atuou por 14 minutos.

Trocas não preocupam Abel