Zetti e Rafael trocam experiências com goleiros da base do São Paulo

Neste domingo, o ex-goleiro Zetti e Rafael, atual arqueiro do time profissional do São Paulo, visitaram o CFA Laudo Natel, em Cotia, para uma conversa com os goleiros das categorias de base do clube. Durante o encontro, eles falaram sobre carreira, desafios da posição e o sonho de defender a camisa do Tricolor no time principal.

"Muito legal conhecer goleiros com oito anos de idade, que já estão com esse mesmo sonho. A gente se vê muito nos meninos, foi uma tarde muito legal, a gente contou um pouco da nossa história e trocamos experiências, foi bem proveitoso", comentou Rafael.

Bicampeão mundial e da Copa Libertadores (1992 e 1993) pelo São Paulo, e campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, Zetti compartilhou toda a sua experiência com os jovens. Atualmente, o ex-jogador atua como coordenador da preparação de goleiros das categorias de base do Tricolor.

"Uma coisa que eu cobro muito é que o goleiro do São Paulo ou o goleiro brasileiro resolve um problema e cria um problema para o adversário. Isso vocês vão ouvir sempre", disse.