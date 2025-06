Yuri Alberto inicia transição física e elenco do Corinthians faz trabalho de construção ofensiva

O elenco do Corinthians deu sequência, na manhã deste domingo, à intertemporada da equipe no CT Dr. Joaquim Grava. A atividade ficou marcada pelo início da transição do atacante Yuri Alberto junto à preparação física.

Os jogadores começaram o dia com um trabalho de força na academia. Em seguida, o elenco do Corinthians foi ao gramado e, depois do aquecimento, realizou um trabalho de construção ofensiva com finalizações, sob o comando do técnico Dorival Júnior.

Por fim, os atletas encerraram o treino com um jogo coletivo em espaço reduzido e uma atividade de organização ofensiva.

O Corinthians treina em dois períodos nesta segunda-feira, novamente no CT Dr. Joaquim Grava. Depois de um período de 15 dias de férias, os jogadores se reapresentaram neste sábado e iniciaram a preparação para o restante das competições em 2025.

Neste domingo, Yuri Alberto, que se recupera de uma fratura óssea, iniciou o período de transição física. O atacante foi diagnosticado com uma fratura no processo transverso de L1 à direita após o jogo contra o Atlético-MG, no dia 24 de maio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, após uma primeira avaliação médica, o Corinthians havia identificado uma contratura na região lombar do jogador. Entretanto, o jogador continuou a reclamar de dores e foi levado ao hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, onde foi constatada a fratura óssea.

O Corinthians volta a campo no dia 13 de julho, domingo, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O Timão ocupa a 10ª posição, com 16 pontos. O Massa Bruta é o 3º colocado, com 23 pontos.