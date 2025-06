E o segurança? Guarda-costas de Messi some de campo em jogos do Inter Miami

O Inter Miami de Lionel Messi encara hoje o PSG novamente sem contar à beira do campo com um personagem que ganhou destaque no último ano. Yassine Cheuko, o segurança particular que viralizou com os piques para proteger o craque argentino de invasões de torcedores, segue barrado dos gramados em jogos nos EUA e está "sumido" também no Mundial.

O que aconteceu

O guarda-costas não é mais a "sombra" de Messi durante as partidas há alguns meses. Em abril, ele afirmou que havia sido proibido de acompanhar o astro na beira do campo em duelos da MLS e Concacaf. Porém, a decisão partiu do próprio Inter Miami, conforme apurado pelo UOL, e o clube norte-americano não faz comentários sobre o assunto.

Yassine mantém vínculo com o argentino e o Inter Miami, mas saiu dos holofotes nos gramados. Agora, realiza seu trabalho em dias de jogos antes e depois dos compromissos, como na chegada e saída dos estádios, e não mais à espreita na linha lateral enquanto o camisa 10 está em ação. Além disso, continua escoltando Messi e a família em atividades no dia a dia.

Segurança de Messi, Yassine Chueko intercepta torcedor que tenta abraçar argentino em jogo Imagem: Harry How/Getty Images

O segurança ganhou destaque com as corridas para interceptar invasores e proteger Messi nos EUA. Sempre atento, ele percorria o gramado em poucos segundos quando algum torcedor pulava da arquibancada para tentar chegar no craque. Os piques viralizaram na internet e tornaram Yassine, que atua há anos na função, um fenômeno nas redes sociais, com mais de 1,8 milhão de seguidores. O sucesso fez ele começar a atuar como produtor de conteúdo e abrir uma marca de roupas, a Voclain.

No entanto, ele está sumido também durante a Copa do Mundo de clubes, atuando apenas nos bastidores. Ele assumiu um papel discreto durante as partidas e, desde o início do torneio, só apareceu nas redes sociais ao compartilhar seus treinos físicos, um registro da viagem a Atlanta antes da vitória do Inter Miami sobre o Porto e uma mensagem de parabéns ao jogador pelos recém-completados 38 anos.

Yassine trabalha com Messi desde quando o craque jogava no PSG, adversário de hoje nas oitavas do Mundial. Natural de Paris, o segurança seguiu o jogador aos EUA, onde viu as invasões de torcedores explodirem. Agora, ambos "reencontram" o gigante francês, cada um à sua maneira, a partir das 13h (de Brasília), em Atlanta, em busca de uma vaga nas quartas.