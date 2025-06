Volta Redonda vence Operário-PR e respira na luta contra a queda na Série B

O Volta Redonda venceu o Operário-PR por 1 a 0 na tarde deste domingo, em partida válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Gabriel Bahia, que aproveitou cobrança de falta para definir o placar.

O resultado foi importante para o Volta Redonda, que chegou aos 14 pontos e deixou a zona de rebaixamento, ocupando agora a 16ª colocação. Já o Operário permaneceu com 17 e segue em situação delicada, no 14º lugar.

A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio e pela disputa intensa pela posse de bola. Jogando em casa, o Volta Redonda criou as melhores oportunidades, principalmente com Sánchez e Ítalo, mas o goleiro Vágner fez boas defesas e garantiu o 0 a 0 no intervalo.

Na etapa final, as equipes se lançaram mais ao ataque. Logo aos 10 minutos, o VAR foi acionado por um possível pênalti a favor do Volta Redonda, mas a jogada foi anulada por impedimento.

O confronto seguiu aberto, com chances para os dois lados. Nos minutos finais, as duas equipes acertaram a trave e por pouco não abriram o placar. Quando o empate parecia definido, o Volta Redonda balançou a rede. Aos 35 minutos, Gabriel Bahia completou de cabeça uma cobrança de falta de Léo Ceará e garantiu a vitória dos mandantes.

Na próxima rodada, o Volta Redonda enfrenta o Coritiba na sexta-feira (4), às 19h, no estádio Couto Pereira. O Operário volta a campo na segunda-feira (7), também às 19h, contra a Chapecoense, no estádio Germano Krüger.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 1 X 0 OPERÁRIO-PR

VOLTA REDONDA - Jean; Wellington SIlva (Jhonny), Gabriel Bahia, Bruno Barra e Sánchez; André (Robinho), Pierre e Raí (Léo Ceará); Vitinho (Lucas Tocantins), MV e Ítalo (Matheus Lucas). Técnico: Rogério Corrêa.

OPERÁRIO-PR - Vágner; Diogo Mateus (Gabriel Souza), Miranda, Joseph e Cristiano; Zuluaga, Neto Paraíba (Índio), Boschilia e Pedro Lucas (Jhemerson); Ademilson e Vinicius Mingotti (Ronald). Técnico: Alex Souza.

GOL - Gabriel Bahia, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (RJ).

CARTÕES AMARELOS - MV (Volta Redonda); Diego Mateus, Gabriel Souza, Miranda, Zuluaga e Pedro Lucas (Operário).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).