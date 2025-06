Volta Redonda vence o Operário-PR dentro de casa e sobe na tabela da Série B

O Volta Redonda recebeu o Operário-PR, neste domingo, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira. O time da casa venceu por 1 a 0, com gol de Gabriel Bahia.

Com o resultado, o Volta Redonda vai aos 14 pontos e sai, momentaneamente, da zona de rebaixamento, assumindo a 16ª posição. Por outro lado, o Operário cai para a 14ª colocação, com 17 pontos conquistados.

O Volta Redonda volta a campo nesta sexta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Coritiba, no Couto Pereira. O Operário-PR encara a Chapecoense no dia 7 de julho, segunda-feira, às 19 horas, no Estádio Germano Kruger. As duas partidas são válidas pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória do Volta Redonda foi marcado apenas no segundo tempo. Em cobrança de falta, Léo Ceará levantou a bola na área e encontrou Gabriel Bahia, que subiu mais alto que a marcação e desviou de cabeça, aos 35 minutos.

O time da casa até voltou a balançar as redes com Matheus Lucas, mas o gol foi anulado por impedimento, aos 43 minutos.