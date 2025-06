Vasco vende mais de 10 mil ingressos para amistoso contra uruguaios

O Vasco segue se preparando para o retorno do Brasileirão e terá um compromisso importante durante a pausa por conta do Mundial. No dia 5 de julho, o time cruzmaltino enfrentará o Montevideo Wanderers, do Uruguai, em um amistoso na Arena das Dunas, em Natal. A expectativa de público já é alta, mais de 10 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

Segundo informações divulgadas pela organização do evento, os bilhetes para o 1° Anel Leste já estão esgotados e a venda agora está concentrada no 2° Anel Leste.

Os ingressos seguem disponíveis pela internet, com valores a partir de R$ 50 (meia-entrada). Haverá ainda a opção de meia-entrada social, que pode ser adquirida mediante a doação de um quilo de alimento não perecível no dia do jogo.

Além de movimentar a torcida, o amistoso será uma oportunidade importante para o técnico Fernando Diniz observar o elenco e ajustar detalhes antes da retomada do Brasileirão. O Vasco ocupa atualmente a 13ª posição na tabela, com 13 pontos somados.

A próxima partida oficial está marcada para o dia 19 de julho, contra o Grêmio, em São Januário, pela 15ª rodada. Os confrontos contra Botafogo (13ª rodada) e Juventude (14ª rodada), adiados devido ao calendário, ainda não têm data definida.