UFC 317: Charles Do Bronx é nocauteado por Topuria; Pantoja mantém cinturão

O Brasil viveu uma noite de extremos no UFC 317, realizado na madrugada deste domingo, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Na luta principal da noite, Charles Do Bronx foi brutalmente nocauteado por Ilia Topuria ainda no primeiro round, vendo o adversário erguer o cinturão peso-leve. Já no segundo embate mais importante, Alexandre Pantoja manteve o título dos moscas com uma atuação dominante ao finalizar Kai Kara-France no terceiro assalto.

A luta entre Charles e Topuria começou em ritmo acelerado, com ambos buscando o nocaute, mas bastou menos de um round para que Topuria encontrasse o golpe perfeito: um potente cruzado no queixo de Charles, que desabou praticamente inconsciente. Antes da interrupção do árbitro, o espanhol ainda conectou mais golpes para selar o nocaute brutal e iniciar sua nova era na organização.

Ainda no octógono, Topuria foi colocado frente a frente com seu possível próximo desafiante, Paddy Pimblett. Com a vitória, ele passou a integrar o seleto grupo de campeões em duas categorias diferentes na história do UFC - o espanhol já havia conquistado o cinturão dos penas. "Eu represento a nova geração de lutadores de MMA. Este é o próximo nível do jogo", garantiu.

PANTOJA VITORIOSO

Se Charles foi surpreendido, Alexandre Pantoja tratou de reacender a chama verde e amarela com mais uma performance de gala. Diante de Kai Kara-France, o brasileiro mostrou por que é o dono do cinturão peso-mosca desde 2023 e dominou completamente o combate até finalizar o rival com um mata-leão no terceiro round.

A estratégia foi clara desde o início: controlar Kara-France para impor o jogo de chão. Pantoja dominou e frustrou qualquer tentativa de reação do adversário. O ritmo imposto pelo campeão foi sufocante e o resultado era uma questão de tempo.

No terceiro assalto, veio a finalização que levantou o público na T-Mobile Arena. Após conquistar uma nova queda, o brasileiro rapidamente tomou as costas do rival e encaixou o mata-leão. Kara-France resistiu o quanto pôde, mas foi forçado a bater. Essa foi a quarta defesa bem-sucedida de cinturão e a 12ª finalização na carreira de Pantoja.

E o seu próximo desafiante já tem nome: Joshua Van. Vencedor do confronto contra Brandon Royval, ele subiu ao octógono após a vitória de Pantoja. "É um grande campeão, mas nunca lutou contra Joshua Van", declarou. Prontamente, o brasileiro confirmou o desafio: "É um cara muito humilde, ele merece lutar pelo título na próxima."

Confira os resultados do UFC 317:

Card Principal

Ilia Topuria venceu Charles Do Bronx por nocaute aos 2min27 do 1º round

Alexandre Pantoja venceu Kai Kara-France por finalização (mata-leão) aos 1min55 do 3º round

Joshua Van venceu Brandon Royval por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)

Beneil Dariush venceu Renato Moicano por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Payton Talbott venceu Felipe Lima por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Card Preliminar

Gregory Rodrigues venceu Jack Hermansson por nocaute aos 4min21 do 1º round

Jose Miguel Delgado venceu Hyder Amil por nocaute aos 26s do 1º round

Tracy Cortez venceu Viviane Araújo por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Terrance McKinney venceu Viacheslav Borshchev por finalização (guilhotina) aos 55s do 1º round

Jacobe Smith venceu Niko Price por finalização (mata-leão) aos 4min03 do 2º round

Jhonata Diniz venceu Alvin Hines por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)