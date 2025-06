Transmissão ao vivo de Flamengo x Bayern de Munique pelo Mundial: veja onde assistir

Flamengo e Bayern de Munique fazem um duelo decisivo hoje, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Onde assistir? Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Invicto, o Flamengo chega confiante para as oitavas de final após liderar o Grupo D com sete pontos. O Rubro-Negro já mediu forças contra o Chelsea na fase de grupos e conquistou uma vitória sólida por 3 a 1.

O Bayern começou a competição com grandes atuações, mas perdeu a liderança do Grupo C. Na última rodada, a equipe alemã precisava de um empate, mas foi derrotada pelo Benfica por 1 a 0.

Flamengo x Bayern de Munique -- Mundial de Clubes