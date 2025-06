Topuria nocauteia Charles do Bronx e se torna campeão duplo no UFC 317

Ilia Topuria fez história no UFC 317. Na luta principal do evento, realizado neste sábado (28), o georgiano radicado na Espanha nocauteou Charles 'do Bronx' Oliveira ainda no primeiro round e conquistou o cinturão dos pesos-leves (70 kg), tornando-se campeão duplo do Ultimate. Ex-campeão dos pesos-penas (66 kg), Topuria abriu mão do título da categoria inferior para subir de divisão - e o resultado não poderia ter sido mais impactante.

O combate começou de forma intensa, com ambos os atletas adotando estratégias agressivas. Logo nos instantes iniciais, o brasileiro sofreu um corte profundo no supercílio, o que limitou sua visão. Mesmo assim, Do Bronx conseguiu levar a luta para o chão, mas Topuria se defendeu bem, escapando rapidamente da tentativa de controle.

De volta à trocação, o ex-campeão dos penas mostrou seu poder. Em um momento de brecha, acertou um direto preciso de encontro que levou o brasileiro ao chão de forma fulminante, selando o nocaute e a conquista do título. A arena explodiu com a vitória histórica.

Com o resultado, Topuria entra para um seleto grupo de atletas que já ostentaram dois cinturões no UFC, e se firma como uma potência nas duas divisões mais leves da organização. Já Charles, ex-campeão e recordista de finalizações no Ultimate, acumula novo revés e terá de traçar um novo caminho em busca da recuperação.

Resultados do UFC 317

Ilia Topuria nocauteou Charles Do Bronx no primeiro round;

Alexandre Pantoja finalizou Kai Kara-France no segundo round;

Joshua Van venceu Brandon Royval por decisão unânime;

Beniel Dariush venceu Renato Moicano por decisão unânime;

Payton Talbott venceu Felipe Lima por decisão unânime;

Gregory Robocop nocauteou Jack Hermansson no primeiro round;

José Delgado nocauteou Hyder Amil no primeiro round;

Tracy Cortez venceu Viviane Araújo por decisão unânime;

Terrance McKinney finalizou Viacheslav Borshchev no primeiro round;

Jacobe Smith finalizou Niko Price no segundo round;

Jhonata Diniz venceu Alvin Hines por decisão unânime.

