Thaciano deve continuar no Santos após interesse do Atletico em empréstimo

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos não deve emprestar o meia-atacante Thaciano para o Athletico.

O que aconteceu

Santos e Thaciano não se interessaram com as condições do empréstimo. A negociação esfriou.

O Peixe não receberia pela liberação e teria que pagar parte do salário. A conversa só avançaria se fosse um empréstimo com obrigação de compra.

Thaciano entende que pode ganhar mais espaço no elenco santista. Ele chegou do Bahia e, até aqui, fez 22 jogos, com três gols.

O técnico Cleber Xavier e o executivo de futebol Alexandre Mattos contam com Thaciano. A expectativa é de melhora no desempenho para o decorrer do Campeonato Brasileiro.

Thaciano no CAP foi uma indicação do técnico Odair Hellmann. O Athletico é apenas o oitavo colocado na tabela da Série B.