Técnico do Chelsea critica paralisações no Mundial: 'Não é futebol, é uma piada'

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca reclamou das recorrentes paralisações nos jogos da Copa do Mundo de Clubes. A partida contra o Benfica, ontem, teve quase 5h de duração por conta de uma pausa por medida de segurança, em decorrência das mudanças climáticas.

"Pessoalmente, para mim, isso não é futebol. Já suspenderam sete, oito, nove partidas aqui. Acho que é uma piada, sinceramente", atacou o treinador do Chelsea, referindo-se aos seis jogos paralisados até aqui.

"É difícil entender. Posso entender por questões de segurança, mas se suspendem tantas partidas, provavelmente significa que este não é o lugar certo para realizar esta competição", acrescentou.

O Chelsea vencia o Benfica por 1 a 0 no Bank of America Stadium, em Charlotte, até os 40 minutos do segundo tempo, quando a partida foi suspensa por ameaça de raios na região. Os cinco minutos restantes se transformaram em um calvário de mais de 2h30 - foram quase 5 horas de jogo no total.

"Por 85 minutos, controlamos o jogo, não sofremos nenhum gol e criamos chances suficientes para vencer. E aí, depois do intervalo, o jogo mudou completamente", disse Maresca, em entrevista coletiva. Di María empatou nos acréscimos, de pênalti, e os ingleses se classificaram com um triunfo por 4 a 1 na prorrogação, com um a mais em campo.

"A competição é fantástica, mas quando suspende uma partida por duas horas, isso não é futebol. É algo completamente diferente. Estou muito feliz [com a vitória], mas tenho dificuldade em entender a paralisação de duas horas", reclamou Maresca. "Não é o mesmo jogo, quebra o ritmo. Nessas duas horas lá dentro, os jogadores conversaram com suas famílias para saber se estavam bem em termos de segurança, comeram alguma coisa, riram, falaram ao telefone... São duas horas!"

Para o comandante, se há tantas suspensões no Mundial de Clubes, algo não está funcionando direito. "Não é normal suspender uma partida. Em uma Copa do Mundo, quantas partidas são suspensas? Provavelmente zero. Na Europa, quantas são suspensas? Zero. Estamos aqui há duas semanas e seis partidas já foram suspensas. É um problema. Mas falo como treinador. Como manter os jogadores focados? É uma piada, por isso eu disse isso."