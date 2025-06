Sub-11, sub-12, sub-13 e sub-14 do São Paulo vencem Votoraty pelo Campeonato Paulista

Neste domingo, fora de casa, as equipes sub-11, sub-12, sub-13 e sub-14 do São Paulo venceram o Votoraty por 5 a 1, 4 a 0, 2 a 1 e 1 a 0, respectivamente, pelo Campeonato Paulista.

O sub-11 foi dominante e aplicou uma goleada com gols de Pedro Padilha (2), Samuel Fonseca, Dynan Henrick e Italo Guedes. Apesar do ótimo desempenho no tempo normal, a equipe acabou derrotada nos pênaltis por 3 a 2 e não somou o ponto extra.

Na sequência, o sub-12 também teve atuação convincente e venceu por 4 a 0. Os tentos foram marcados por Pedro Lucca (2), Fernando Cabral e Enzo Machado. Nas penalidades, o Tricolor levou a melhor e venceu por 5 a 4.

Já o sub-13 conquistou o triunfo por 2 a 1, com Fábio Lucas e Lucca Piva balançando as redes. Após o tempo regulamentar, o time manteve o bom aproveitamento e venceu as penalidades por 4 a 3.

Fechando a rodada, o sub-14 garantiu a vitória com gol solitário de Kayky. Nos pênaltis, os garotos superaram o Votoraty por 5 a 3, assegurando o ponto adicional.

A próxima rodada acontece no próximo dia 6 de julho (domingo), novamente na Serra da Colina, em Ibiúna. Pela manhã, o sub-13 e o sub-14 enfrentam o Referência, às 9h e às 10h40 (de Brasília), respectivamente. Já na parte da tarde, é a vez de sub-11 e sub-12 encararem o Paulinense, às 14h e às 15h30.