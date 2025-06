Santos gasta 220% a mais com Neymar e tem déficit acima do esperado no 1º trimestre de 2025

O Santos apresentou um déficit acima do esperado no 1º trimestre de 2025. A Gazeta Esportiva teve acesso ao Relatório Contábil Administrativo do período, que será apresentado pelo Conselho Fiscal ao Conselho Deliberativo em reunião nesta segunda-feira.

O saldo negativo foi de R$ 37.416.612, contra um orçamento que previa déficit de R$ 23.260.917. Os números preocupam o CF, que recomendou "maior rigor no controle de gastos e receitas", haja vista que a previsão orçamentária estipula um déficit de R$ 89.566.106 para todo o ano.

Já a receita foi de R$ 174.900.943, contra um orçamento que previa R$ 121.736.259. Dentro dessa receita, o clube realizou com venda de direitos federativos e empréstimos R$ 74.611.258, contra um orçamento que previa de R$ 50.180.000.

O custo operacional foi de R$ 154.821.993, contra um orçamento que previa R$ 93.216.627. Dentro disso, o Santos teve um custo com remuneração de salários, com encargos, de R$ 61.029.922, contra um orçamento que previa R$ 50.042.590. A despesa administrativa, por fim, foi de R$ 14.361.772, contra um orçamento que previa R$ 12.967.548.

Efeito Neymar

O Conselho Fiscal também identificou um aumento nos gastos com o elenco profissional, que representam a maior parte da folha do clube e incluem salários, direitos de imagem, encargos e benefícios sociais. Os números saltaram desde que Neymar chegou ao clube.

Em janeiro, ainda sem o meia-atacante, os gastos foram de R$ 10.588.129 (R$ 3.482.936 em direitos de imagem e R$ 7.105.193 em salários). Já em fevereiro, com Neymar integrado, o total subiu para R$ 34.821.968 (R$ 21.944.315 em direitos de imagem e R$ 12.877.653 em salários). Em março, o total sofreu uma leve queda: R$ 34.256.348 (R$ 21.992.761 em direitos de imagem e R$ 12.263.587 em salários).

Com Neymar, portanto, o Santos viu os gastos com elenco profissional crescerem em 223,5%. A diretoria, claro, contabiliza que a presença do astro no clube traga benefícios, como patrocínios e parcerias, além de resultados dentro de campo.

Além do camisa 10, o Alvinegro Praiano também contratou Álvaro Barreal, Benjamín Rollheiser, Gabriel Veron e Deivid Washington em fevereiro.

No total, o custo do elenco profissional no primeiro trimestre foi de R$ 79.666.445 (R$ 47.420.013 em direitos de imagem e R$ 32.246.432 em salários).

Apesar do aumento da folha salarial e dos valores destinados ao direito de imagem, o Conselho Fiscal afirmou que o Santos mantém-se em conformidade com o artigo 87º, parágrafo quarto de seu Estatuto.

"Enquanto o Santos estiver aderente ao programa de parcelamento fiscal previsto na Lei nº 13.155/15, as despesas totais do Santos com a folha de pagamento e os valores de direitos de imagem de atletas profissionais de futebol não poderão superar 80% (oitenta por cento) da receita bruta anual do Santos que tenha origem nas atividades do referido futebol profissional. Durante o mesmo período, as despesas deverão ser controladas para impedir que o Santos tenha, ao final de cada exercício social, déficit superior a 5% (cinco por cento) da sua receita bruta apurada no ano anterior", diz o Estatuto.

O Peixe renovou o contrato de Neymar até o final de 2025. O antigo vínculo era válido até esta segunda-feira, último dia de junho.