Renato Moicano perde para Dariush e acumula segunda derrota seguida no UFC

Em um encontro entre veteranos da elite do peso-leve (70 kg), Beneil Dariush levou a melhor sobre Renato 'Moicano' e venceu por decisão unânime no UFC 317, realizado neste sábado (28). O confronto, técnico e disputado, empolgou o público presente na arena com momentos de alta intensidade ao longo dos três rounds.

Com o resultado, Dariush colocou fim à sequência negativa e voltou a vencer após dois reveses consecutivos. Já Moicano, que havia enfrentado Islam Makhachev em sua última aparição no octógono - em disputa válida pelo cinturão da categoria -, soma agora sua segunda derrota seguida.

A luta

O primeiro round foi marcado por estudo e precisão, características de um duelo entre dois atletas experientes. Dariush apostou em chutes baixos que castigaram a perna dianteira de Moicano, minando sua base. Nos segundos finais, no entanto, o brasileiro encontrou o tempo e conseguiu um knockdown que levantou o público.

No segundo assalto, o veterano iraniano naturalizado norte-americano impôs seu jogo no chão, controlando as posições e dificultando a movimentação do rival. Moicano sentiu o ritmo da luta e não conseguiu responder com efetividade, enquanto Dariush administrava com inteligência e acumulava pontos.

No último round, o cenário se repetiu. O brasiliense demonstrava sinais claros de desgaste, e embora tenha protagonizado boas trocas no grappling, esteve mais focado em se defender do que em buscar a virada. Do outro lado, Beneil manteve a calma, trabalhou com paciência e garantiu o domínio até o fim da disputa.

Resultados do UFC 317

Beniel Dariush venceu Renato Moicano por decisão unânime;

Payton Talbott venceu Felipe Lima por decisão unânime;

Gregory Robocop nocauteou Jack Hermansson no primeiro round;

José Delgado nocauteou Hyder Amil no primeiro round;

Tracy Cortez venceu Viviane Araújo por decisão unânime;

Terrance McKinney finalizou Viacheslav Borshchev no primeiro round;

Jacobe Smith finalizou Niko Price no segundo round;

Jhonata Diniz venceu Alvin Hines por decisão unânime.

