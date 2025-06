Renato Gaúcho usa queda do Flamengo em estratégia do Fluminense contra a Inter: 'Erro zero'

Renato Gaúcho acompanhou a eliminação do Flamengo diante do Bayern de Munique no Mundial de Clubes. E vai tirar lições do primeiro mata-mata entre sul-americanos e europeus na competição. Os gols sofridos pelos arquirrivais servirão para sua preleção antes do jogo com a Inter de Milão, nesta segunda-feira, no Bank of America Stadium, em Charlotte. O técnico sabe da força dos italianos e já pregou "erro zero", justamente o que o time rubro-negro não fez. O comandante aproveitou para fazer mistério sobre a volta de Thiago Silva e confirmou Soteldo para o segundo tempo.

O Flamengo até mediu forças com o Bayern, mas os erros individuais custaram três gols e a queda após derrota por 4 a 2. Chivu disse na coletiva da Inter de Milão que seus comandados tentarão explorar possíveis falhas do Fluminense. Ciente que em mata-mata qualquer vacilo custa caro, o técnico tricolor pediu atenção total a seu grupo.

"Independentemente de ser oitavas ou primeira fase, todos os jogos são importantes e difíceis e sabemos da qualidade dos europeus", frisou Renato Gaúcho. "No momento que eles começam a entrar em uma competição para valer são muito fortes. Muita gente fala que eles são favoritos, mas dentro do campo é diferente. Atitude é fundamental em uma partida tão importante e vamos tentar errar o menos possível", disse, em coletiva em Charlotte.

Depois, se corrigiu, ao descartar qualquer falhas de sua equipe, sobretudo na faixa de marcação. "No momento que a gente vacila eles são letais. Esse mole a gente não pode dar. É erro zero", pregou.

O retorno do experiente capitão Thiago Silva, de 38 anos, à defesa, seria uma arma para dar mais confiança e liderança na marcação. Mas Renato Gaúcho evitou dar armas aos italianos e optou por um tom de dúvida sobre a presença de seu líder.

"Thiago é um jogador fundamental no meu esquema, um líder, o capitão. É uma segurança lá atrás, bom em tudo. O futebol dele nem se fala, é até bonito ver o Thiago Silva jogando. Esperamos que ele possa estar bem, porque se estiver em campo vai ser muito importante", despistou.

O mesmo o treinador não fez sobre Soteldo, recuperado de problema muscular de grua 2 na coxa esquerda e que será uma arma para o decorrer da partida. "Lógico que ele não está 100%, até porque não treinou com o grupo. Só fez três treinos, mas é um jogador que com 20, 30 minutos pode fazer a diferença. Ele vai para o jogo por conta da experiência dele."