Renato Gaúcho confirma Soteldo entre os relacionados do Fluminense para duelo contra a Inter

Neste domingo, em entrevista coletiva concedida antes do duelo pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, contra a Inter de Milão, o técnico Renato Gaúcho confirmou que Soteldo, já recuperado de uma lesão na coxa esquerda, estará entre os relacionados.

"Temos que dar parabéns ao nosso departamento médico e aos nossos fisioterapeutas. O Filé, gênio, conseguiu recuperar o Soteldo da lesão dele. É lógico que o Soteldo ainda não se encontra 100%, até porque ele não treinou na maioria dos dias com o grupo, somente nos últimos dois, três dias que ele estava presente nos treinamentos normais com os demais companheiros", disse.

Apesar da falta de ritmo de jogo, Renato destacou que Soteldo pode ser importante, mesmo que por alguns minutos.

"É um jogador que sem dúvida alguma, com 15 ou 20 minutos pode nos ajudar bastante. Ele está na concentração, ele vai para o banco sim, até pela experiência dele, é um jogador de alto nível, acostumado a jogos grandes. Então se precisar, tenho certeza que vai nos ajudar por alguns minutos", finalizou.

Soteldo foi anunciado pelo Fluminense no dia 10 de junho, após acerto com o Santos. No entanto, o venezuelano ainda não estreou pelo Tricolor. Segundo o presidente Mário Bittencourt, o jogador sofreu uma lesão de grau 2 no tendão da coxa esquerda justamente no dia 10, durante a partida entre Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

A partida entre Fluminense e Inter de Milão está marcada para esta segunda-feira (30), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte. Quem avançar, encara nas quartas de final o vencedor do duelo entre Manchester City e Al-Hilal.