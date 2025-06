Renato diz que Fla x Bayern serviu de lição para elenco do Flu: 'Tá vendo?'

O técnico Renato Gaúcho disse que assistiu à derrota do Flamengo por 4 a 2 contra o Bayern de Munique com o elenco do Fluminense, na tarde de hoje, e a queda virou uma lição para a equipe que enfrenta a Inter de Milão, amanhã, às 16h (de Brasília), no estádio Bank of América, em Charlotte (EUA), por uma vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes.

O que ele disse

Eu mostro muitos vídeos para os meus jogadores, mostro o que acontece nos outros jogos. Hoje eu assisti o jogo do Flamengo e estava com alguns jogadores. As coisas acontecem no campo e mostro para eles: 'tá vendo? Olha o que acontece quando você não se concentra'. A concentração no trabalho. Foco no trabalho. Eu fico o tempo todos em cima deles por isso. Nos vídeos, nas práticas e nos treinamentos. Renato Gaúcho, em coletiva de imprensa que antecede o jogo decisivo.

O Flamengo cometeu muitos erros, o Bayern não perdoou e o rubro-negro deu adeus ao Mundial de Clubes. O técnico Renato Gaúcho citou outra situação que assistiu na partida e não gostou.

"Não adianta querer sair jogando bonito. É bonito para o torcedor, mas as vezes você precisa dar o chutão", ressaltou.

Renato Gaúcho também prometeu um Fluminense que vai dar trabalho para a Inter de Milão. O técnico afirmou que sua equipe reconhece a força da Inter, mas o Flu não vai mudar a sua maneira de jogar.

Renato Gaúcho durante coletiva de imprensa no estádio Bank of America, em Charlotte Imagem: Flavio Latif/UOL

"No futebol uma equipe é a favorita, mas dentro de campo é diferente. Você tem que estar preparado para o jogo. O favoritismo entra na cabeça do jogador ou não. Falo para eles respeitarem o adversário e respeitamos sempre, mas vamos jogar também, não vamos mudar a maneira de jogar com todo respeito a Inter. Vamos brigar, lutar, 90, 120 minutos, pênaltis. O objetivo é passar de fase", finalizou.

Veja outras falas de Renato Gaúcho

O técnico não garantiu a presença de Thiago Silva: "Ele é fundamental no meu esquema. um líder, capitão do time. É um Treinador dentro do campo, troco bastante ideia com ele, conversa bastante com companheiros, é segurança lá atrás, ele é tudo. Espero que ele possa estar bem amanhã porque um jogo desse tamanho e se jogar vai ajudar bastante".

Soteldo será relacionado para a partida: "Temos que dar parabéns ao DM e fisioterapeutas, ao Filé, um gênio, recuperou o Soteldo. Ele não esta 100%. Não treinou na maioria dos dias com o grupo, só os últimos 2, 3 dias que estava com os demais companheiros. Sem duvida com 15, 20, 30 minutos, vai ajudar bastante. Vai concentrar, vai para o banco, e se precisarmos dele é um jogador de alto nível, acostumados a jogos grandes e se precisar de uns minutos vai ajudar".

As paralisações por conta das tempestades: "No Brasil joga com chuva, raio, com tudo. Aqui tem um raio a 10km para, são as regras e temos que nos comportar. Não posso fazer nada. O mais importante é que se parar, o time tem que voltar com foco para o campo. Depois, independente dos minutos, tem que estar concentrado. No futebol as coisas acontecem em 10, 15, 3 segundos".