Rangel salva, Pedro Rocha brilha e Remo bate Athletic-MG de virada na Série B

A Arena Sicredi foi palco de um grande duelo pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo, quando com direito a gol no último lance, o Remo superou o Athletic-MG por 2 a 1, de virada.

O principal destaque da partida ficou por conta do goleiro Marcelo Rangel, que apesar de ter falhado no gol de Ronaldo Tavares, salvou ao menos cinco grandes chances do time mineiro e garantiu o triunfo ao Remo.

Com o resultado, o time paraense foi a 23 pontos, mesmo número do Avaí, primeiro time no G-4, mas atrás no saldo de gols (6 a 4), ficando na quinta colocação. Do outro lado, com 12, o Athletic fica na vice-lanterna da Série B.

O duelo no interior de Minas Gerais começou agitado. Logo no primeiro minuto, em erro da defesa do Remo, David Braga recebeu de Max e mandou uma bomba no canto, mas Marcelo Rangel salvou o Remo. O Athletic voltou a levar perigo aos 18, quando Max acionou Neto Costa, que novamente parou no paredão do time paraense.

Ligado no jogo, Rangel evitou mais um gol do time mineiro aos 25, quando Max bateu sem ângulo, e aos 43, em cabeçada de Jhonatan, sendo o principal responsável por levar o jogo ao intervalo com 0 a 0 no marcador.

Na volta para o segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo. Logo aos quatro, o time da casa chegou com David Braga, que tocou entre as pernas de Rangel, mas o goleiro conseguiu se recuperar e salvou o Remo mais uma vez. Entretanto, a pressão do Athletic surtiu efeito.

Aos 25, Ronaldo Tavares recebeu lançamento nas costas da zaga e viu Marcelo Rangel sair errado, aproveitou a rara falha do goleiro e colocou o time mineiro em vantagem no marcador. Porém, a alegria do Athletic durou pouco. Aos 30, Marrony recebeu lançamento na área, driblou o goleiro Adriel e foi derrubado, gerando um pênalti para o Remo.

Pedro Rocha foi para a cobrança e não desperdiçou, deixando o placar novamente em empate. Após o gol, o Remo cresceu na partida, e quando parecia que o jogo terminaria em empate, em contra-ataque, Jáderson bateu, Adriel defendeu e a bola sobrou para Pedro Rocha, que mandou para o fundo das redes e garantiu a vitória do Remo aos 48, de virada.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a 15ª rodada da Série B. O Remo volta a campo no sábado (05), quando a partir das 16h recebe o Cuiabá, no Mangueirão. Já na segunda-feira (07), o Athletic vai até à Arena Independência para encarar o América-mG, às 21h.

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC-MG 1 X 2 REMO

ATHLETIC-MG - Adriel; Douglas Pelé, Marcelo Ajul, Jhonathan e Rodrigo Gelado; Fernando Martínez (Ezequiel), Sandry, Amorim (Alason Carioca) e David Braga (Ronaldo Tavares); Neto Costa (Welinton Torrão) e Max (Diego Fumaça). Técnico: Rui Duarte.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (Pedro Costa), Reynaldo (Camutanga), Klaus e Sávio; Luan Martins, Pedro Castro e Giovanni Pavani (Jáderson); Janderson (Marrony), Adaílton (Felipe Vizeu) e Pedro Rocha. Técnico: Antônio Oliveira.

GOLS - Ronaldo Tavares, aos 25, e Pedro Rocha, aos 32 e 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jhonatan, Amorim, Adriel (Athletic-MG) e Reynaldo, Luan Martins e Camutanga (Remo).

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG).