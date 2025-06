De caixa de loja a invicto no UFC: quem é o lutador que virou campeão duplo

Do UOL, em São Paulo

Ilia Topuria conquistou seu segundo cinturão em categorias diferentes no UFC ao nocautear Charles do Bronxs no evento numerado 317. Ele elevou seu status dentro da organzação

Quem é Topuria

Georgiano de 28 anos que veio da Alemanha e é radicado na Espanha. Filho de pais georgianos, Topuria nasceu em 1997 na cidade alemã de Halle, onde passou seus primeiros anos de vida. Aos 6, foi com a família para a Georgia. Depois, em 2012, mudou-se para a espanhola Alicante e deu os próximos passos nas artes marciais.

Começou nos esportes de combate na escola, tendo o primeiro contato com a luta greco-romana. Ele passou a praticar junto de seu irmão e seguiu no meio mesmo mudando de cidades durante a juventude.

Foi na Espanha onde começou a praticar MMA e estreou em eventos em 2015, aos 18. Três anos depois, virou o primeiro lutador georgiano faixa-preta em jiu-jítsu brasileiro.

Trabalhou como caixa de loja de departamento de roupas antes de emplacar como lutador. Topuria revelou que era de atendente na Stradivarius, varejista espanhola, até começar a estourar no MMA.

Desde que começou a lutar, não sabe o que é perder. Foram oito vitórias seguidas em diferentes eventos até chegar no UFC, onde debutou no peso-pena.

Ele estreou na principal organização de MMA em outubro de 2020 e continua imbatível, tendo aumentado a sua série invicta para 17 lutas. Foram menos de quatro anos até dominar a categoria dos penas e conquistar o cinturão, em fevereiro de 2024. Fez uma defesa bem-sucedida em outubro passado e deixou o posto vago ao subir para o peso-leve.

Ontem, entrou para o seleto grupo de campeões duplos do UFC. Ao adicionar o título dos leves ao seu cartel, Topuria virou o décimo lutador a ostentar cinturões por duas categorias diferentes na organização.

Campeões duplos do UFC