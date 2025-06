Quartas de final do Mundial já têm dois confrontos definidos; confira

As quartas de final do Mundial de Clubes conheceram, neste domingo, o segundo confronto. Além de Palmeiras contra Chelsea, o Paris Saint-Germain duela com o Bayern de Munique.

A partida entre Palmeiras e Chelsea acontece no próximo dia 4 de julho (sexta-feira), às 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já o embate entre franceses e alemães ocorre às 13h do sábado (5), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Por outro lado, ainda restam outros quatro confrontos a serem definidos. Os dois primeiros ocorrem nesta segunda-feira (30). Às 16h, Inter de Milão e Fluminense se enfrentam no Bank of America Stadium, em Charlotte. Mais tarde, às 22h, o Manchester City encara o Al-Hilal no Camping World Stadium, em Orlando.

Já no próximo dia 1º de julho (terça-feira), o Real Madrid mede forças com a Juventus, às 16h, no Hard Rock Stadium, na Flórida, enquanto Borussia Dortmund e Monterrey se enfrentam às 22h, no Mercedes-Benz Stadium.