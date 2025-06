PSG atropela Inter Miami, despacha Messi com goleada e pega Bayern ou Fla

O PSG fez jus ao favoritismo sobre o Inter Miami, venceu com facilidade o time de Lionel Messi por 4 a 0 e carimbou a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de clubes. Agora, aguarda Flamengo ou Bayern de Munique para saber seu adversário na próxima fase.

João Neves, duas vezes, Avilés (contra) e Hakimi marcaram na goleada no Mercedes-Benz Arena, em Atlanta. Todos os gols saíram ainda na primeira etapa, com o time francês passeando em campo.

João Neves comemora após marcar em PSG x Inter Miami, pelo Mundial Imagem: Charly Triballeau/AFP

A partida possibilitou o reencontro de Messi com o PSG após a saída tensa há dois anos, mas não foi nada marcante para o craque argentino. Enfrentando uma ex-equipe pela primeira vez na carreira, o camisa 10 teve atuação discreta que relembrou sua passagem sem deixar saudade na França.

A equipe francesa volta a campo no próximo sábado, dia 5, para buscar a vaga na semi. O palco será novamente a Mercedes-Benz Arena, com início do duelo previsto para 13h (de Brasília).

Messi apagado em atropelo

Messi espera o reinício da partida após gol do PSG sobre o Inter Miami, nas oitavas do Mundial Imagem: Franck Fife/AFP

O PSG encurralou o Inter Miami e sobrou em campo desde o início. Os favoritos envolveram os adversários, inauguraram o placar sem esforço e ainda construíram a goleada antes do intervalo com direito a vacilo do experiente Busquets, gol contra e bola nas costas.

O time dos EUA foi inofensivo, e Donnarumma nem precisou trabalhar. Os parisienses pressionaram na marcação nos poucos momentos em que não tiveram a posse e atropelaram o desnorteado rival, que não deu nem um chute sequer ao gol do PSG. Sem conseguir parar a artilharia francesa, o setor defensivo do Inter Miami passou a endurecer nas faltas, mas nem isso evitou o passeio.

Messi pouco conseguiu fazer nas raras vezes em que teve a bola nos pés, enquanto Suárez ficou totalmente isolado na frente. O astro argentino sofreu com a falta de ajuda dos companheiros no jogo coletivo e praticamente assistiu à partida dentro de campo no primeiro tempo, assim como o atacante uruguaio.

Messi durante o jogo entre Inter Miami e PSG, pelo Mundial Imagem: Franck Fife/AFP

O craque argentino apareceu mais só na etapa final, quando o prejuízo já era grande e se mostrou irrecuperável. Com o PSG voltando a campo com menos intensidade, Messi passou a chamar mais o jogo. No entanto, viu Suárez errar domínio à queima-roupa no único lance de perigo que protagonizou junto do camisa 9, depois quase surpreendeu o goleiro adversário com uma cabeçada e ainda desperdiçou uma falta na entrada da área na reta final.

Luis Enrique rodou o time em um segundo tempo morno. O técnico do PSG, que foi o comandante de Messi na última conquista da Champions do argentino, fez trocas para descansar o time e também promoveu a estreia de Dembelé no Mundial, que vinha se recuperando de lesão.

Gols

1x0: No sexto minuto de jogo, Vitinha cobrou falta do lado esquerdo, a bola sobrevoou a área e João Neves apareceu sozinho no segundo pau para cabecear de peixinho e inaugurar o placar.

Gol anulado. Aos 14', Doué cobrou escanteio pela esquerda, Barcola desviou para o primeiro pau e Fabián Ruiz completou para o fundo da rede. No entanto, o espanhol estava em posição de impedimento.

Jogadores do PSG comemoram gol de João Neves contra o Inter Miami, nas oitavas do Mundial Imagem: Amanda Perobelli/Reuters

2 a 0 com entregada. Aos 39', Busquets perdeu a bola no campo de defesa, Fabián Ruiz recebeu de Barcola com espaço e tocou para João Neves, que recebeu sozinho na pequena área e anotou o segundo.

Gol contra e 3x0: Aos 44', Hakimi recebeu na ponta direita e acionou Doué, que cruzou. Fabián Ruiz estava na disputa na área, mas a bola bateu no corpo de Avilés e entrou contra a própria meta.

4x0: Na prorrogação, Vitinha mandou lançamento nas costas de Alba e achou Barcola, que infiltrou e tocou para trás. Hakimi chegou batendo firme, a bola bateu no travessão após desvios e voltar aos pés do lateral, que não desperdiçou a segunda chance.

Ficha técnica

PSG 4 x 0 Inter Miami

Competição: Oitavas da Copa do Mundo de clubes

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, EUA

Data e horário: 29 de junho de 2025, às 13h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Boschilia e Bruno Pires

VAR: Mokrane Gourari (Argélia)

Amarelos: Avilés, Weigandt, Suárez

Vermelho: Não houve

Gols: João Neves, aos 6'/1ºT e aos 39'/1ºT, Áviles (C), aos 44'/1ºT, e Hakimi, aos 48'/2ºT

PSG: Donnarumma; Hakimi (Kang-in Lee), Marquinhos (Beraldo), Pacho e Nuno Mendes (Lucas Hernández); Vitinha, Fabian Ruiz (Zaire-Emery) e João Neves (Dembelé); Kvaratskhelia, Barcola e Doué. Técnico: Luis Enrique

Inter Miami: Ustari; Weigandt, Falcón, Allen (Avilés) e Alba; Burquets, Redondo, Allende e Segovia (Cremaschi); Messi e Suárez. Técnico: Mascherano