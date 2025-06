PSG goleia Inter Miami por 4 a 0 e vai às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes

ATLANTA (Reuters) - João Neves marcou dois gols e o Paris St Germain goleou o Inter Miami de Lionel Messi por 4 a 0 no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, neste domingo, garantindo sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes com eficiência implacável.

A equipe francesa mostrou seu domínio logo aos seis minutos, com Neves se movimentando sem marcação para acertar uma cabeçada precisa em uma cobrança de falta. Neves dobrou a vantagem do PSG aos 39 minutos após um ataque bem trabalhado envolvendo Bradley Barcola e Fabián Ruiz.

Todas as esperanças de uma recuperação do Miami foram extintas ainda no primeiro tempo, com Messi e companhia mal conseguindo se movimentar, e o sofrimento se agravou ainda mais quando Tomás Aviles marcou um gol contra, antes de Achraf Hakimi marcar o quarto gol nos acréscimos.

Os vencedores da Liga dos Campeões avançam para as quartas de final, onde enfrentarão os vencedores do confronto entre Flamengo e Bayern de Munique.

(Reportagem de Angelica Medina na Cidade do México)