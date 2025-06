PSG bate Inter Miami de Messi e avança às quartas do Mundial

Neste domingo, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Paris Saint-Germain enfrentou o Inter Miami de Messi no Mercedes-Benz Stadium, goleou por 4 a 0 e avançou à próxima fase. João Neves (2), Avilés (contra) e Hakimi balançaram as redes para a equipe francesa.

Com o triunfo, o PSG carimbou seu passaporte para as quartas de final do torneio, onde encara o vencedor entre Flamengo e Bayern de Munique, que também se enfrentam neste domingo. Do outro lado, ao ser superado, o clube norte-americano se despediu da competição.

Os embates da próxima fase estão previstos para ocorrer entre os dias 4 e 5 de julho, ainda sem horários ou locais definidos.

O jogo

O placar foi inaugurado pelo PSG logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta de Vitinha pela esquerda, João Neves se antecipou ao marcador na segunda trave e desviou de cabeça para marcar.

Aos 38 minutos da etapa inicial, o PSG aumentou a diferença, novamente com João Neves. Após aproveitar falha de Busquets na saída de bola, Barcola encontrou Fabián. O espanhol, então, passou para Neves, que não desperdiçou a chance e balançou as redes.

O PSG ampliou sua vantagem aos 43 minutos do primeiro tempo, desta vez com Avilés, defensor do Miami, que na tentativa de afastar cruzamento, mandou contra a própria meta e anotou contra.

Aos 47 minutos do primeiro tempo, o PSG chegou ao seu quarto gol. Ao receber lançamento de Vitinha, Barcola cruzou na área. O lateral marroquino Hakimi, livre de marcação, concluiu forte, mas acertou a trave. No rebote, emendou finalização de primeira, sem chances para o goleiro Ustari.